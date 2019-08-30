برشلونة يقسو على الوحدة.. وبوتيا يقود الدفاع

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جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) خسر فريق الوحدة بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة كأس العالم لكرة اليد سوبر جلوب، إثر سقوطه أمام برشلونة الإسباني بنتيجة (24/34)، رغم تقدم الوحدة في الشوط الأول (16/13). خسر فريق الوحدة بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة كأس العالم لكرة اليد سوبر جلوب، إثر سقوطه أمام برشلونة الإسباني بنتيجة (24/34)، رغم تقدم الوحدة في الشوط الأول (16/13). وفي الشوط الثاني قلب برشلونة سير المباراة لصالحه مستغلا عامل الخبرة وحالة الطرد لنجم الوحدة المتألق في المباراة مهدي آل سالم. ويلعب الوحدة على المركزين الثالث والرابع. من جهة أخرى، وفي محاولة لتدعيم خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم، أنهت إدارة النادي تعاقدها مع المدافع الإسباني بوتيا، كما أعاد الجهاز الفني المدافع البرازيلي ريناتو إلى قائمة الفريق الأساسية بضغط جماهيري عقب إبعاده عن مواجهة الاتفاق التي خسرها الفرسان، كما تم وضع اللاعب التركي ايمري كولاك على قائمة الاستثمار. وتشير المصادر إلى أن هناك لاعبا آخر سيتم الاستغناء عن خدماته من قائمة الأجانب إما خالد ادينون، أو قودوين كرايج.



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