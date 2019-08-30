شكرا لقرائتكم خبر عن سييرا يضم غروهي لقائمة العهد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

اختار مدرب فريق الاتحاد سييرا الخماسي الأجنبي غروهي، وكريم الأحمدي، وفيلانويفا، وخيمينيز، وبريجوفيتش للتواجد ضمن قائمة الفريق الكروي الأول في مباراة العهد اللبناني غداً السبت في إياب دور 32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية، وتعتبر المرة الأولى التي يضم «الداهية» سييرا الحارس البرازيلي غروهي لقائمة الفريق الكروي الأول في الموسم الحالي، وكانت بعثة العميد وصلت أمس إلى بيروت من أجل التحضير للمباراة بشكل جيد، إذ يطمح من خلالها لتأكيد تفوقه على فريق العهد اللبناني والوصول لدور 16 في البطولة العربية.

وأجرى المدرب سييرا مراناً مسائياً ركز من خلاله على الأسلوب الفني الذي سينتهجه في مواجهة الخصم والاستقرار على العناصر الأساسية التي سيخوض بها اللقاء، وسينهي الفريق الاتحادي تحضيراته الفنية بحصة تدريبية خفيفة اليوم سيضع من خلالها المدرب سييرا اللمسات الفنية النهائية على التشكيلة الأساسية التي سيواجه بها فريق العهد اللبناني غداً.