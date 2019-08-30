شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جدة يطلع على تفاصيل رالي داكار السعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استقبل محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد أمس الأول، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل.

واطَّلع الأمير مشعل بن ماجد على تفاصيل رالي داكار السعودية الدولي الذي ينطلق من محافظة جدة مروراً بعدد من المناطق خلال يناير القادم. ودعا لتكاتف الجهود مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وسرعة إنجاز المهام المطلوبة لانطلاق الرالي، لإظهاره بالمستوى المطلوب وتحقيق الهدف المنشود منه كون محافظة جدة مؤهلة لاحتضان مثل هذه المناسبات لإمكاناتها المتميزة في المجالات كافة.

وثمَّن رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية من جانبه، دعم محافظ جدة، مبيناً أن ذلك يأتي انطلاقًا من حرصه على دعم الأنشطة الشبابية على وجه الخصوص، وسعيه لتطوير الرياضة في جدة.