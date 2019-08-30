شكرا لقرائتكم توقف مباراة مرسيليا ونيس بعد هتافات كراهية ضد المثليين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - نيس (فرنسا) - أ ف ب | منذ 11 ساعة في 29 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 29 أغسطس 2019 / 16:35

توقفت مباراة مرسيليا ومضيفه نيس (الاربعاء) في المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، بسبب هتافات ورفع لافتات ضد المثليين على ملعب "أليانز ريفيرا".



وأوقف الحكم كليمان توربان المباراة في الدقيقة 28 بعد عدة إعلانات من مذيع الملعب، قبل ان يستأنفها بعد نحو 10 دقائق ثم يفوز مرسيليا 2-1.

وبدءا من الدقيقة 17، بدأ المشجعون المتطرفون في الغناء "لاعبو مرسيليا...".

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وقال المذيع في الدقيقة 22 "نطالبكم بالتوقف عن اطلاق هذه العبارات المهينة، والا ستتوقف المباراة"، ثم تدخل في الدقيقة 25 ما دفع الحكم بالتحدث الى قائدي الفريقين البرازيلي دانتي وحارس مرسيليا ستيف مانداندا.

ودخل اللاعبون الى غرف الملابس على وقع هتافات "رابطة الدوري...".

وكانت مباراة نانسي ولومان في دوري الدرجة الاولى قد توقفت في 16 الجاري لدقائق قليلة، بالاضافة الى مباراتي بريست مع رينس وموناكو مع نيم في الدرجة الاولى الاسبوع الماضي، وسجل هدفي مرسيليا مهاجمه الجديد الارجنتيني داريو بينيديتو (31) وديميتري باييت (73 من ركلة جزاء)، ولنيس ويلان سيبريان (66 من ركلة جزاء).

وهذا اول فوز لمرسيليا هذا الموسم بعد خسارته الموجعة ضد ضيفه رينس صفر-2 وتعادله سلبا على ارض نانت.