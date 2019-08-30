شكرا لقرائتكم الزمالك إلى نصف النهائي على حساب المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - محمد فتحي | منذ 11 ساعة في 29 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 29 أغسطس 2019 / 16:37

تأهل الزمالك إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر في كرة القدم، بعدما تغلب على مصر المقاصة بهدف في لقاء مؤجل من الدور ربع النهائى بملعب الجيش ببرج العرب.



سجل هدف فوز الزمالك عبدالله جمعة من تسديدة صاروخية في الدقيقة 10، ليفض الاشتباك مبكرا في مباراة غلب عليها الاحتكاك والالتحام القوي والشد العصبي بين لاعبي الفريقين.

ويلتقى الزمالك مع الاتحاد السكندري في نصف نهائي البطولة، فيما يلعب بتروجيت مع الفائز بين بيراميدز وحرس الحدود.