الإسماعيلى يتعاقد مع صفقة جديدة لتدعيم خط الوسط...

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جدة - عمرو شويل تعاقد مسئولو الإسماعيلى بصفة رسمية مع محمد سيد مخلوف لاعب وسط الدخلية والمعار من نادى الزمالك خلال فترة الانتقالات الجارية فى سبيل تدعيم وسط الفريق بلاعبين جدد. الوافد الجديد للدراويش يعد من مواليد 1998 ، بدأ مشواره فى الفيوم ثم انتقل بعدها لصفوف النصر التعدين اثناء تولى عطية صابر عضو الجهاز الفنى الحالى منصب المدير الفني للاخير ثم انتقل بعدها لفريق فاركو قبل أن يقوم نادى الزمالك بشرائه ليخوض الموسم الماضى تجربة الاعارة ضمن صفوف فريق الداخلية. Advertisements وتابع الجهاز الفنى للفريق بقيادة محمود جابر اللاعب الشاب حيث اثنى على مستواه الفنى لينضم بشكل رسمى لكتيبة الدراويش استعدادا للموسم الجديد. وخاض محمد سيد مخلوف 28 مباراة بقيمص الداخلية الموسم الماضى قدم خلالهم اداء جيد ليصبح ثانى اللاعبين المنضمين من الفريق الشرطى بعد انضمام إبراهيم أبو اليزيد.

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