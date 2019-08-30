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شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يوضح معايير تعيين الحكام الأجانب فى مباريات الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أوضح أسامة إسماعيل المتحدث الرسمي بإسم اتحاد الكرة المصري، معايير تعيين طاقم حكام أجنبي للمباريات فى الموسم الجديد من الدورى .
وكتب إسماعيل عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" : المطالبة بحكم أجنبي حق لأي ناد في أي مباراة فقط يتقدم النادي بطلب رسمي للاتحاد قبل المباراة بوقت كاف ويسدد الرسوم المقررة لذلك وتقدر ب 25 ألف دولار".
وكانت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة المصري قد أعلنت عن تعيين جمال الغندور فى منصب رئيس لجنة الحكام بالفترة المقبلة.
أسامة اسماعيل
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