شكرا لقرائتكم أمير توفيق ينهي الجدل حول تعاقد القلعة الحمراء مع الإيطالى ماسيمو كاريرا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى الأهلى بإنهاء الجدل حول تعاقد القلعة الحمراء مع الإيطالى ماسيمو كاريرا لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة خلفاً للأورجواني مارتن لاسارتي .

وعلق أمير توفيق فى رد له علي أحد الاشخاص في موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ، عن الحديث حول تعاقد الأهلى مع المدرب الإيطالي ماسيمو كاريرا ، حيث قال مدير التعاقدات : "أى كلام" .

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وتوجه وفد النادي الأهلي، المكون من أمير توفيق مدير التسويق وخالد مرتجي عضو مجلس الإدارة إلى إيطاليا، من أحل اختيار مدرب الفريق الجديد.

أمير توفيق كان قد سافر إلى ألمانيا منذ أيام، ضمن رحلته الأوروبية للبحث عن الأهلي الجديد خلفاً لمارتن لاسارتي.