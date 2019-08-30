شكرا لقرائتكم بحضور عواد وعبد السلام وبامبو وعاشور.. محمد صبحي يحتفل بعقد قرانه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل محمد صبحي حارس مرمى الزمالك والمنتخب الأولمبي، بعقد قرانه في حضور نجوم القلعة البيضاء بجانب عددا من لاعبي الأهلي. وتواجد لتهنئته كلا من محمد عواد حارس مرمى الزمالك، محمد عبد السلام وكريم بامبو وإمام عاشور لاعبي الفريق الأبيض ومحمد مجدي أفشة لاعب الأهلي بجانب عمار حمدي بجانب عددا من لاعبي أندية الدوري. Advertisements وانتقل محمد صبحي إلى القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادما من بتروجت.

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