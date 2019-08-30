شكرا لقرائتكم بعثة الجونة في القاهرة بعد انتهاء المعسكر الأوروبي.. صور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عادت بعثة فريق نادي الجونة إلى القاهرة بعد انتهاء فعاليات المعسكر الأوروبي الذي استضافته دولة سلوفينيا استعدادا للموسم الجديد واستمر معسكر الجونة لمدة أسبوعين حقق خلالهما فوزا وديا على أوليمبيا السلوفيني بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، فيما تعادل في مباراة ودية أخرى بهدفين لمثلهما مع سيلي السلوفيني. واستعان الجونة بعدد من نجوم الأهلى السابقين لتدعيم صفوفه ضمن خطته التى تهدف إلى المنافسة على تحقيق مستويات قوية والمنافسة على التواجد داخل المربع الذهبى فى الموسم الجديد. Advertisements



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