شكرا لقرائتكم الانتاج الحربي يستدرج إنبي وديا فى المصانع الحربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينهى مساء اليوم الجمعة فريق الانتاج الحربى بقيادة مختار مختار استعداداته لمواجهة انبى ودياً فى الرابعة والنصف عصر غداً السبت على ستاد المصانع الحربية.

تعادل فريقا الإنتاج الحربي وأسوان سلبيا فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء الاربعاء الماضى على استاد المصانع الحربية فى إطار الاستعداد للموسم الجديد .

وحقق فريق الأنتاج الحربى الفوز على نظيره بتروجت 3/5 بركلات الترجيح فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر الأحد الماضى على استاد المصانع الحربية استعدادًا للموسم الجديد .

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وكان الإنتاج الحربى قد واجه سيراميكا كليوباترا وديًا مساء الخميس الماضى وفاز عليه بهدفين دون رد.

وخاض الإنتاج الحربى معسكرًا مغلقًا بشرم الشيخ ثم عاد للقاهرة ليواجه نظيره خورفكان شارقة الإماراتى ويفوز عليه وديًا بهدفين مقابل هدف، ثم واجه عجمان الاماراتى وفاز عليه بهدفين مقابل هدف ثم واجه المصرى البورسعيدى وفاز عليه بخماسية مقابل هدف ثم تعادل مع الداخلية بهدف لكل فريق .

وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفًا وتلقت شباكه 44 هدفًا.