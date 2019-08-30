رمضان درويش يخوض منافسات الجودو بطولة العالم في اليابان...

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جدة - عمرو شويل يخوض اليوم رمضان درويش لاعب منتخب الجودو منافسات مشاركته فى بطولة العالم التى تقام باليابان و تختتم 1 سبتمبر المقبل

وكان حاتم عبد الاخر و على حازم قد ودعا منافسات البطولة من دور الـ 32 ، و كذلك محمد محى أما محمد عبد العال لاعب منتخب الجودو فأحرز المركز الخامس بعد تغلبه على منافسه الجورجى فى وزن 81 كج فى ربع النهائى، قبل أن يخسر من منافسه الإسرائيلى فى منافسات قبل نهائى بطولة العالم التى تقام باليابان.

وتضم قائمة الجودو فى البطولة كلا من محمد عبد الموجود 66 كجم، أحمد على عبد الرحمن 66، محمد محيى الدين 73 كجم، محمد على عبد العال 81، عبد الرحمن محمد 81، حاتم عبد الآخر 90، رمضان درويش 100 كجم، أحمد وحيد +100، ميسره النجار + 100، ويرافقهم سيد أبو ميدان مديرًا فنيًا للفريق.