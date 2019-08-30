شكرا لقرائتكم خبر عن «رابطة المحترفين» تعقد اجتماعاً تنسيقياً لبطولة السوبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت رابطة المحترفين الإماراتية اجتماعاً تنسيقياً ظهر أمس الأول، باستاد آل مكتوم، ضمن تحضيرات مباراة كأس سوبر الخليج العربي التي ستجمع فريقي الشارقة وشباب الأهلي في الثامنة والنصف من مساء 14 سبتمبر المقبل، على استاد آل مكتوم بنادي النصر في إمارة دبي.
وترأس الاجتماع وليد الحوسني، المدير التنفيذي للرابطة، وحضره ممثلو شرطة دبي، ونادي النصر وممثلو مختلف الإدارات في الرابطة.
وتمت خلال الاجتماع مناقشة العمليات التنظيمية والأمنية والتجهيزات المقررة للمباراة، وتلت الاجتماع زيارة ميدانية لمرافق الاستاد للوقوف على جاهزيته.
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