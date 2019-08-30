العنبري يوضح مستقبل شوكوروف مع «الشارقة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

وضع المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري المدير الفني لفريق الشارقة، بطل دوري الخليج العربي في الموسم الماضي، النقاط فوق الحروف، بشأن مستقبل المحترف الأوزبكي شوكوروف مع الفريق، وقال: شوكوروف لاعب ذو قيمة كبيرة، واستبداله ليس أمراً سهلاً، فقد أخلص للفريق، وهو في تحسن، ويتدرب معنا بصفة يومية، ولم نفكر بتغييره في الوقت الراهن.

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وأضاف: نحن والإدارة متفاهمون بهذا الخصوص، ويجب أن نصبر حتى ينجلي الأمر، صحيح أن الفترة طويلة، ولكن ما زلنا نأمل في عودته واكتمال شفائه، وسنعطي أنفسنا واللاعب فرصة كافية وبعدها نقرر.

ومضى يقول: أمامنا ما بين أسبوع إلى 10 أيام لاتخاذ القرار في شأن شوكوروف، ونتمنى أن يكون معنا في الفترة المقبلة.

جاء رد العنبري حول مصير شوكوروف، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتحضيرات الشارقة، لمواجهة الوحدة غداً، في الجولة الثانية من كأس الخليج العربي.