رسمياً.. سانشيز ينضم إلى إنتر ميلان معاراً لمدة موسم

أعلن نادي إنتر ميلان رسمياً الخميس عن ضم المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز لمدة موسم على سبيل الإعارة قادماً من فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال النيراتزوري في بيان رسمي: “أليكسيس سانشيز لاعب جديد في صفوف الإنتر رسمياً، انضم اللاعب إلينا قادماً من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو/حزيران 2020”.

وليس الدوري الإيطالي “السيري آ” غريباً عن سانشيز حيث كان يلعب لصفوف فريق أودينيزي منذ 3 مواسم، وكان قد تم اختياره لإتمام الخط الهجومي للفريق الإيطالي تحت قادة مدربه أنطونيو كونتي بجانب كل من البلجيكي روميلو لوكاكو والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز وماتيو بوليتانو.

ويعد الإنتر هو خامس فريق أوروبي ينضم له سانشيز خلال مسيرته الاحترافية بعد اللعب لكل من أودينيزي وبرشلونة وآرسنال ومانشستر يونايتد.

كما يعد المهاجم الجديد للنيراتزوري خامس لاعب تشيلي يلعب لصفوف الفريق، حيث سبقه كل من إيفان زامورانو وديفيد بيتزارو ولويس خيمينيز وجاري ميديل.