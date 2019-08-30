بالصور.. بعثة الجونة في القاهرة بعد انتهاء المعسكر الأوروبي

عادت بعثة فريق نادي الجونة إلى القاهرة بعد انتهاء فعاليات المعسكر الأوروبي الذي استضافته دولة سلوفينيا استعدادا للموسم الجديد. سلوفينيا استعدادا للموسم الجديد. واستمر معسكر الجونة لمدة أسبوعين حقق خلالهما Advertisements فوزا وديا على أوليمبيا السلوفيني بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، فيما تعادل في مباراة ودية أخرى بهدفين لمثلهما مع سيلي السلوفيني. فوزا وديا على أوليمبيا السلوفيني بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، فيما تعادل في مباراة ودية أخرى بهدفين لمثلهما مع سيلي السلوفيني.

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