مصر تحطم الرقم القياسي لعدد الميداليات في دورة الألعاب الإفريقية.. وتتطلع للمزيد في آخر يوم

كسرت بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية ال12 المقامة في المغرب حاليا الرقم القياسي لعدد الميداليات المسجلة تاريخيا في الدورة، بالوصول لعدد 229 ميدالية متنوعة لتكسر الرقم القياسي السابق التي تحقق في

دورة الألعاب التي أقيمت في الكونغو ٢٠١٥ والذي تحقق ب 217 ميدالية متنوعة.

حققت بعثة مصر حتى الآن عدد 229 ميدالية بينهم 79 ذهبية و87

فضية و59 برونزية.

كان الرقم السابق باسم مصر تحقق في الكونغو 2015 بواقع 2017 ميدالية بينهم 85 ذهب و63 فضة و69 برونزية.

تمتلك بعثة مصر فرصة غدا في آخر أيام المنافسات من أجل زيادة عدد الميداليات وتحقيق رقم قياسي في ختام المنافسات يسجل باسم مصر.