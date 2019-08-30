في غياب كوكا.. براجا يتأهل إلى دور مجموعات الدوري الاوروبي

تأهل فريق سبورتنج براجا البرتغالى الذى يضم بين صفوفه الدولى المصرى أحمد حسن كوكا، إلي دور مجموعات بطولة الدورى الأوروبي. جاء ذلك عقب تغلبه علي سبارتاك موسكو بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "أتكريت آرينا" فى إياب الملحق المؤهل لدور المجموعات. المجموعات. وكان سبورتنج براجا قد حقق الفوز فى لقاء الذهاب بهدف دون رد، ليتأهل بمجموع المبارتين 3-1. وغاب عن اللقاء أحمد حسن كوكا الذى ظل على مقاعد البدلاء طوال أحداثه.

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