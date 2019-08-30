شاهد صدمة ممثل سلافيا براج عقب قرعة دوري الابطال 2020

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيديو لرد فعل ممثل نادي سلافيا براج، أثناء قرعة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا. وذلك بعدما أعلن حارس تشيلسي وأرسنال السابق بيتر تشيك أن فريقه وقع في مجموعة تضم برشلونة الإسباني وبروسيا دورتموند الألماني وإنتر ميلان الإيطالي والتي تُعد مجموعة الموت. الإيطالي والتي تُعد مجموعة الموت. وظهر ممثل نادي سلافيا براج التشيكي مصطدومًا ثم ظل ضاحكًا. فيما أسفرت القرعة عن ضمت المجموعة الأولى أندية باريس سان جيرمان، ريال مدريد، كلوب بروج، جالطة سراي المجموعة الثاني ضمت أندية بايرن ميونخ، توتنهام، أولمبياكوس، النجم الاحمر المجموعة الثالثة ضمت أندية مانشستر سيتي، شاختار، دينامو زغرب، أتالانتا Advertisements المجموعة الرابعة ضمت أندية يوفنتوس، أتلتيكو مدريد، ليفركوزن، لوكوموتيف موسكو المجموعة الخامسة ضمت أندية ليفربول، نابولي، سالزبورج، جينك المجموعة السادسة ضمت أندية برشلونة، دورتموند، إنتر ميلان، سلافيا براج المجموعة السابعة ضمت أندية زينيت، بنفيكا، ليون، لايبزيج، المجموعة الثامنة ضمت أندية تشيلسي،أياكس، فالنسيا، ليل.

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