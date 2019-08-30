سمر حمزة ومنى أحمد تحققان برونزيتين في المصارعة

أضاف منتخب المصارعة ميداليتين برونزيتين لبعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليافي المغرب.
وتوجت المصارعة سمر حمزة بالميدالية البرونزية في منافساتالمصارعة وزن ٦٨ كجم المقامة بمدينة الجديدة المغربية.
كما حصدت المصارعة منى أحمد الميدالية البرونزية كذلك في منافسات وزن ٧٦ كجم.
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