سمر حمزة ومنى أحمد تحققان برونزيتين في المصارعة

أضاف منتخب المصارعة ميداليتين برونزيتين لبعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب. في المغرب. وتوجت المصارعة سمر حمزة بالميدالية البرونزية في منافسات المصارعة وزن ٦٨ كجم المقامة بمدينة الجديدة المغربية. المصارعة وزن ٦٨ كجم المقامة بمدينة الجديدة المغربية. كما حصدت المصارعة منى أحمد الميدالية البرونزية كذلك في منافسات وزن ٧٦ كجم.

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