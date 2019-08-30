تعرف على موعد إنطلاق دور المجموعات بدوري أبطال اوروبا

أعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم، عن موعد إنطلاق الجولة الاول من مباريات دور المجموعات لبطولة دوري ابطال اوروبا للموسم الجديد 2019/2020

وستقام منافسات الجولة الاول من المسابقة على مدار يومي 17 و18 سبتمبر المقبل.

وتستمر منافسات مرحلة المجموعات حتى 11 ديسمبر من العام الحالي، ليتأهل من بين تلك الفرق 16 فريقًا فقط إلى الدور

ثمن النهائي، الذي ستجرى قرعته بعدها بـ5 أيام فقط.

يذكر أن قرعة دور المجموعات أقيمت اليوم الخميس، وجاءت نتائجها كالتالي:

المجموعة الأولى: باريس سان جيرمان، ريال مدريد، كلوب بروج، جلطة سراي

المجموعة الثانية: بايرن ميونخ الألماني، توتنهام الإنجليزي، أوليمبياكوس اليوناني، النجم الأحمر الصربي.

Advertisements

المجموعة الثالثة: مانشستر سيتي الإنجليزي، شاختار دونيتسك الاوكراني، دينامو زجرب الكرواتي، أتلانتا الإيطالي.

المجموعة الرابعة: يوفنتوس الإيطالي، أتلتيكو مدريد الإسباني، بايرن ليفركوزن الألماني، لوكوموتيف موسكو الروسي .

المجموعة الخامسة: ليفربول الإنجليزي، نابولي الإيطالي، سالزبورج النمساوي، جينك البلجيكي.

المجموعة السادسة: برشلونة الإسباني، بوروسيا دورتموند الألماني، إنتر ميلان الإيطالي، سلافيا براها التشيكي.

المجموعة السابعة: زينيت سان بطرسبرج الروسي، بنفيكا البرتغالي، أوليمبيك ليون الفرنسي، لايبزيج الألماني.

المجموعة الثامنة: تشيلسي الإنجليزي، أياكس أمستردام الهولندي، فالنسيا الإسباني ، ليل الفرنسي.