شاهد.. بوروسيا دورتموند يسخر من برشلونة

سخر نادي بوروسيا دورتموند الالماني من نظيره برشلونة، بعدما أوقعتهما قرعة دور المجموعات بمسابقة دوري ابطال اوروبا، في المجموعة السادسة مع انترميلان الايطالي وسلافيا براج التشيكي. التشيكي. وكتب نادي بوروسيا دورتموند عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "حان الوقت للتدريب على الركنيات". وذلك في إشارة إلى مباراة وبرشلونة في نصف نهائي دوري أبطال اوروبا الموسم الماضي، والتي شهدت الركلة الركنية الشهيرة التي لعبها ألكسندر أرنولد وجاء منها رابع أهداف الريدز عن طريق أوريجي، والذي أدى لإقصاء البرسا من البطولة. ليفربول وبرشلونة في نصف نهائي دوري أبطال اوروبا الموسم الماضي، والتي شهدت الركلة الركنية الشهيرة التي لعبها ألكسندر أرنولد وجاء منها رابع أهداف الريدز عن طريق أوريجي، والذي أدى لإقصاء البرسا من البطولة.

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