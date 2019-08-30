رياضة | أحدهم سعته 150 ألف متفرج.. أكبر 5 ملاعب لكرة القدم في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحدهم سعته 150 ألف متفرج.. أكبر 5 ملاعب لكرة القدم في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتواجد حول العالم العديد من ملاعب كرة القدم العريقة، التي أنشئت منذ سنوات بعيدة حتي تستوعب عدد ضخم من المشجعين الذين يحرصون على متابعة مباريات الساحرة المستديرة من المدرجات ومؤازرة أنديتهم المفضلة ومنتخبات بلادهم لتحقيق الانتصارات وحصد الألقاب والبطولات.

ولكن هل سألت نفسك يومًا عن أكبر استاد في العالم؟ أين يوجد ومتي تم إنشائه؟ وما هي سعته الجماهيرية؟.. إذا كانت هذه الأسئلة قد خطرت على تفكيرك يومًا ما أو تذكرتها الآن، سوف تجد إجاباتها في هذا التقرير والذي نقدم من خلاله نبذة عن أكبر 10 ملاعب لكرة القدم حول العالم والقدرة الاستيعابية لكل ملعب:-

1- رونجرادو ماي داي - Rungrado

يعتبر استاد "رونجرادو" أكبر ملعب لكرة القدم في العالم، يقع في جزيرة "رونجرا" التابعة لمدينة "بيونج يانج" في كوريا الشمالية تم افتتاحه في 1 مايو 1989، لذلك يطلق عليه أيضًا (رونجرادو 1 مايو)، وكان أول حدث كبير استضافه هذا الملعب هو المهرجان العالمي الثالث عشر للشباب والطلاب ، وتبلغ القدرة الاستيعابية لملعب "رونجرادو" حوالي 150 ألف مشجع، ويقام هذا الملعب الضخم علي مساحة إجمالية 51 فدان تقريبًا.

2- كامب نو – CAMP NOU

هو ملعب كرة قدم يقع في منطقة (ليس كورتس) بمدينة برشلونة، بإقليم كتالونيا الإسباني، وأفتتح الملعب في 24 سبتمبر 1957 بعد 3 سنوات من عمليات البناء التي بدأت في 28 مارس 1954، و يتسع المعلب لحضور حوالي 99,354 ألف متفرج، مما يجعله أكبر ملعب كرة قدم في قارة أوروبا، وهو الملعب الرسمي لنادي برشلونة.

3- البنك الوطني الأول – FNB STADIUM

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ملعب البنك الوطني الأول يعرف أيضًا باسم استاد مدينة كرة القدم (Soccer City) تم إنشائه في 1987 بمدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا، يسع لاحتصان 94.736 ألف متفرج ويعتبر أكبر ستاد في قارة إفريقيا، ) واستضاف معظم الأحداث الكبرى في كرة القدم في جنوب أفريقيا، كما استضاف مباراة الافتتاح والمباراة النهائية لكأس العالم 2010.

4- روز بول – ROSE BOWL

يعتبر ملعب (روز بول) من أكبر ملاعب كرة القدم حول العالم، وهو ملعب رياضي متعدد الاستخدامات يقع في (باسادينا) بولاية كاليفورنيا الأمريكية، تم تأسيسه سنة 1922 كانت تبلغ قدرته الاستيعابية نحو 40 ألف متفرج، وبعد التوسعة والتجديد خلال عقد 1990، بلغت قدرته الاستيعابية نحو 92.542 ألف متفرج.

5- ويمبلي – WEMBLY STADIUM

يعتبر ملعب "ويمبلي" واحد من أعرق ملاعب كرة القدم حول العالم، يقع في منطقة (ويمبلي) شمال غرب العاصمة الإنجليزية لندن، افتتح الملعب في عام 2007، بنفس موقع ملعب (ويمبلي) القديم والذي تم هدمه خلال موسم 2002-2003، وتبلغ القدرة الاستيعابية للملعب 90 ألف متفرج.

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الجدير بالذكر أن ستاد (SALT LAKE) في مدينة (كلكتا) بالهند، كان يعتبر أكبر استاد في العالم قبل إنشاء ملعب "رونجرادو" في كوريا الشمالية، وتم إنشاء ملعب "سولت لاك" عام 1984 وتبلغ قدرته الاستيعابية من حيث عدد المقاعد 120 ألف مشجع، ويستضيف مباريات كرة القدم والأحداث الرياضية الخاصة بألعاب القوي، ولكن بعد تجديد الإستاد عام 2011 انخفضت قدرته الاستيعابية إلي 85 ألف مشجع، ليخرج من تصنيف أكبر 5 ملاعب بالعالم .