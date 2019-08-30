رياضة | نجم الأهلي السابق: بيراميدز سيفوز بكأس مصر وكنت أتمنى العمل مع جوزيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي السابق: بيراميدز سيفوز بكأس مصر وكنت أتمنى العمل مع جوزيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رشح سمير كمونة المدير الفني لفريق المنيا، فريق بيراميدز للفوز ببطولة كأس مصر في الموسم الحالي، كما أشار إلى أنه كان يتمنى أن يقود البرتغالي مانويل جوزيه الأهلي وأن يكون في الجهاز الفني.

وقال كمونة في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"هدفي مع المنيا في الموسم المقبل هو الصعود للدوري الممتاز".

وأضاف :"الجيل الحالي للأهلي يحتاجون لمدير فني قوي الشخصية".

وتابع :"المدرستين الألمانية والبرتغالية هنا الأنسب للأهلي في الوقت الحالي، حيث فاز الأهلي بالعديد من البطولات تحت قيادة المدربين البرتغاليين والألمانيين".

وأردف قائلا :"أفضل عودة مانويل جوزيه لقيادة الأهلي حالياً وكنت اطمح في التواجد معه في الجهاز الفني".

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واستطرد قائلا :"أزارو مهاجم خامته جيدة وسريع على المرمى ولكنه يضيع الكثير من الانفرادات".

وواصل :"ارشح حسن شحاتة أو حسام البدري أو حسام حسن أو أحمد حسام ميدو لقيادة المنتخب".

واختتم كمونة تصريحاته قائلاً :"ارشح براميدز للفوز بكأس مصر لأنه فريق منظم وسيكون مفاجأة الموسم المقبل".

يذكر أن الأهلي أقال الأوروجوياني مارتن لاسارتي من قيادة الفريق عقب خسارته من براميدز بهدف نظيف في دور الستة عشر لكأس مصر ليخلفه محمد يوسف الذي نجح في العبور بالنادي الأحمر في دور الأربعة والستين من بطولة دوري أبطال أفريقيا بالفوز على اطلع بره بطل جنوب السودان في مباراة الذهاب برباعية نظيفة وفي مباراة العودة بتسعة أهداف نظيفة.

ويلتقي فريق بيراميدز مع نظيره حرس الحدود في الثامنة مساء اليوم، في المباراة التي تقام بينهما لحساب دور الـ8 لبطولة كأس مصر، ويسعى الفرنسي ديسابر المدير الفني لبيراميدز لقيادة فريقه لتحقيق الفوز والتقدم خطوة جديدة نحو الفوز بلقب البطولة، بعدما أطاح ببطل الدوري، ولم يتذوق بيراميدز سوى هزيمتين هذا الموسم الأولى على يد الإسماعيلي والثانية على يد الجونة، وخاض الفريق 38 مباراة بواقع 34 في بطولة الدوري ومباراتين في الكأس ومثلهما في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المنتظر أن يغيب عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز عن مواجهة الحرس الليلة.