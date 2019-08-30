رياضة | شاهد.. محمد صبحي حارس الزمالك يحتفل بخطوبته (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. محمد صبحي حارس الزمالك يحتفل بخطوبته (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفل اليوم الخميس محمد صبحي حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك زالمنتخب الوطني الأولمبي بحفل خطوبته بإحدى قاعات الأفراح في نادي الشمس، وسط اهله وزملائه من اللاعبين.

وحرص عدد كبير من نجوم ولاعبي الدوري المصري على التواجد في حفل خطوبة محمد صبحي حارس الزمالك الشاب، أبرزهم محمد عواد حارس الزمالك والمدافع محمد عبد السلام، ومحمد مجدي قفشة لاعب الأهلي، وبونجا حارس مرمى فريق بتروجيت.

وانتقل محمد صبحي إلى الزمالك، قادما من بتروجيت خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد ان قدم أداء طيب مع الفريق البترولي والمنتخب الوطني الأولمبي.

واستانف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته الجماعية اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.

وشهد المران بعض التدريبات التأهيلية الخفيفة للاعبين الأساسيين الذين خاضوا مواجهة الامس أمام فريق مصر للمقاصة، بينما خضع باقي الفريق لتدريبات بدنية وفنية تحت قيادة الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الابيض.

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ورفض الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الابيض منح اللاعبين راحة من التدريبات، نظرا لضيق الوقت بين مباراة المقاصة ومواجهة الاتحاد السكندري.

وفاز الزمالك على مصر للمقاصة بهدف نظيف سجله عبدالله جمعة في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة، بعد تصويبة قوية فشل احمد عادل عبد المنعم التعامل معها.

ويواجه فريق الزمالك نظيره الاتحاد السكندري يوم الأحد المقبل على ملعب الإسماعيلية ضمن مواجهات الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن يدخل الزمالك معسكرا مغلقا يوم السبت المقبل في احد فنادق مدينة الإسماعيلية ضمن الاستعدادات الأخيرة للفارس الابيض للمباراة المرتقبة بالدور قبل النهائي من مسابقة الكأس.

في سياق آخر نجح الزمالك في الصعود الى دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تخطي ديكاداها الصومالي بالفوز ذهابا بسباعية نظيفة، ثم الفوز في مباراة الإياب بستة أهداف دون مقابل.

ويواجه فريق الزمالك نظيره جينيراسيون فوت بطل السنغال فى الذهاب أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل، والعودة في القاهرة أحد أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر.