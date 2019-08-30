رياضة | مصر تحطم الرقم القياسي لعدد الميداليات في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب.. وتتطلع للمزيد في آخر يوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تحطم الرقم القياسي لعدد الميداليات في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب.. وتتطلع للمزيد في آخر يوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كسرت بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية ال12 المقامة في المغرب حاليا الرقم القياسي لعدد الميداليات المسجلة تاريخيا في الدورة، بالوصول لعدد 229 ميدالية متنوعة لتكسر الرقم القياسي السابق التي تحقق في دورة الألعاب التي أقيمت في الكونغو ٢٠١٥ والذي تحقق ب 217 ميدالية متنوعة.

حققت بعثة مصر حتى الآن عدد 229 ميدالية بينهم 79 ذهبية و87 فضية و59 برونزية.

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