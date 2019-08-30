رياضة | الخليفي يتوعد ريال مدريد ويتجاهل "نيمار"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخليفي يتوعد ريال مدريد ويتجاهل "نيمار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال ناصر الخليفي، رئيس ومالك نادي باريس سان جيرمان، بأن ناديه لا يخشى مواجهة أي نادي في أوروبا، حتى وإن كان هذا النادي هو ريال مدريد، الذي أوقعته القرعة مع نادي باريس سان جيرمان في المجموعة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا في هذا الموسم.

وفي تصريحات لشبكة راديو مونت كارلو الفرنسية، بعد إجراء قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020، قال ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان: "القرعة ليست سهلة، هذا وارد في دوري الأبطال، سنفعل كل ما في وسعنا لنكون جاهزين للمنافسة على اللقب، فهذا هو طموحنا في الوق الحالي".

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وأكمل الخليفي حديثه حول قرعة دوري الأبطال وعن مواجهة ريال مدريد: "ريال مدريد ناد كبير، ونحترمه، ولكننا بي إس جي، يجب أن نستعد بقوة لمواجهته في دور المجموعات، أعتقد بأن اللعب أمام ريال مدريد في أدوار متقدمة، وليس أدوار إقصائية هو أفضل إعداد ممكن لنادي باريس، وهدفنا هذا الموسم هو الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في دوري أبطال أوروبا".

وكانت شبكة راديو مونت كارلو الفرنسية قد وجهت سؤال إلى ناصر الخليفي، بخصوص صفقة نيمار دا سيلفا، وهل هناك إمكانية لإنتقاله إلى برشلونة في الساعات المقبلة، ولكن يبدو بأن رئيس النادي الباريسي قد رفض التعليق على هذا الأمر، وأكتفى بالحديث عن قرعة دوري الأبطال وعن طموحات بي إس جي في أن يكون بطلًا لذات الأذنين في السنوات القليلة المقبلة.

الجدير بالذكر، بأن هناك تضارب كبير في الأنباء في الساعات الماضية حول صفقة نيمار دا سيلفا، حيث قالت مصادر موثوقة مثل سكاي سبورتس، وبعض الصحف الإسبانية، عن وجود إتفاق قد تم بين باريس وبين برشلونة حول الصفقة، ومن المتوقع الإعلان عنها في الساعات المقبلة، في حين نفت بعض المصادر الأخرى وعلى رأسهم بي إن سبورتس، بأن يكون هناك إي إتفاق قد تم بين الناديين بخصوص الصفقة حتى هذه اللحظة.