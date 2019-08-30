رياضة | "يوم مصيري في مستقبل نيمار".. غدًا اجتماع أخير بين برشلونة وباريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "يوم مصيري في مستقبل نيمار".. غدًا اجتماع أخير بين برشلونة وباريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو بأن يوم الجمعة سيكون يوم مصيري بالنسبة لمستقبل اللاعب الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، خاصة فيما يتعلق بصفقة رحيله عن صفوف نادي باريس سان جيرمان وإنتقاله نحو نادي برشلونة، وهذا بعدما كشفت الصحف الفرنسية، عن وجود خطة لدى مسؤولي النادي لعقد اجتماع موسع غدًا الجمعة من أجل مناقشة العرض الأخير لبرشلونة وتحديد ما إذا كان هناك إمكانية لحدوث الصفقة في ال48 ساعة المقبلة أم لا.

صحيفة "‏Le Parisien" الفرنسية الشهيرة، قالت بأن رئيس نادي برشلونة، بارتوميو، سيتجمع غدًا رفقة ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وكذلك ليوناردو، المدير الرياضي لبي إس جي ، وهذا من أجل أن يكون هناك موقف نهائي من قبل الطرفين بشأن صفقة نيمار، حيث يرى برشلونة، بأنه قد قضى وقت طويل في عملية المفاوضات حول ضم اللاعب البرازيلي، ومع بقاء 48 ساعة فقط على غلق سوق الإنتقالات في أوروبا يوم الأثنين الموافق 2 سبتمبر المقبل، لم يعد أمام الكتلان المزيد من الوقت، ولهذا يجب التوصل إلى إتفاق نهائي بخصوص الصفقة.

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ومن جانبها، قالت (لوباريزيان)، بأن مسؤولي نادي باريس قد طلبوا بإعطائهم مهلة حتى يوم الغد من أجل مناقشة الأمور فيما بينهم، وبعد ذلك سيكون هناك أجتماع حاسم يوم الجمعة لمناقشة الوضع مع مسؤولي برشلونة، وإعطائهم رد باريس الأخير حول الصفقة.

وكانت صحفي في راديو كتالونيا، قد قال بأن المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، قد شوهد وهو يصل إلى مطار باريس في وقت متأخر من مساء اليوم، ويبدو بحسب التقارير، بأن ليوناردو كان موجود في إيطاليا، وبالتحديد في مدينة تورينو حيث معقل فريق يوفنتوس، وذلك من أجل إجراء مباحثات مع إدارة اليوفي حول إمكانية الحصول على خدمات الدولي الأرجنتيني ديبالا، ليكون بديلًا لنيمار في حالة رحيل البرازيلي إلى برشلونة.

وبجانب ذلك، قالت صحف فرنسية، بأن مصادرها تؤكد موافقة اللاعب إيفان راكيتيش على الإنتقال إلى باريس سان جيرمان، وهو الأمر من شأنه بأن يساهم كثيرًا في حسم صفقة إنتقال نيمار إلى ملعب كامب نو في الساعات المقبلة.