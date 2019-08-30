رياضة | محمد يوسف لـ"الخليج 365": نجحت كمدير فني مع الأهلي وأخدم النادي في أي منصب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد يوسف لـ"الخليج 365": نجحت كمدير فني مع الأهلي وأخدم النادي في أي منصب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه تحت أمر النادي في أي منصب يتواجد فيه لأنه أحد أبنائه.

وأضاف يوسف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :"التواجد في أي منصب بالنادي الأهلي أمر يُشرفني لأنني أحد أبناءه، وأسعى جاهدًا لخدمته في أي مكان يحتاجني فيه".

وتابع "توليت قبل ذلك مهمة المدير الفني والحمد لله نجحت في تحقيق نتائج جيدة وقدت الفريق للفوز بالألقاب مثل بطولة دوري أبطال إفريقيا".

وواصل "رغم نجاحي في مهمتي كمدير فني لكن النادي يراني في منصب المدرب العام ووافقت عليه لأني ابن النادي وأخدمه من أي مكان".

وحول تغير أداء الفريق في مباراته أمام إطلع بره ونجاحه في تحقيق فوز كاسح بتسعة أهداف نظيفة بالنظر لفترة لاسارتي قال :"هذا الأمر أترك الحكم فيه للنقاد والجمهور".

وأتم حديثه :"نسعى خلال الفترة المقبلة لتجهيز اللاعبين جيدًا قبل المباراة الهامة أمام فريق كانو سبورت الغيني، ونأمل في تخطي هذا اللقاء والصعود للدور المقبل من دوري أبطال إفريقيا".

الأهلي يعلن القائمة النهائية للموسم الجديد

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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قيد الرباعي أحمد حمدي وحسين السيد ومحمد محمود وسعد الدين سمير في قائمة الفريق الأحمر المحلية.

وكان النادي الأهلي قد قام بقيد ٢٦ لاعبًا ثم أتم اليوم القائمة بقيد الرباعي حمدي وحسين ومحمود وسعد، فيما تأجل قيد الثنائي مؤمن زكريا وكريم وليد "نيدفيد" إلى يناير بسبب الإصابة

وبالتالي ستكون قائمة الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى: شريف إكرامي - محمد الشناوي – علي لطفي.

خط الدفاع: سعد سمير – حسين السيد – أحمد فتحي – محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول – رامي ربيعة – محمود متولي – محمود وحيد.

خط الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – حمدي فتحي – حسام عاشور – محمد محمود - أحمد حمدي - صالح جمعة – وليد سليمان – محمد مجدي "قفشة" – حسين الشحات - أحمد الشيخ – رمضان صبحي .

خط الهجوم: جونيور أجاي – جيرالدو – صلاح محسن – مروان محسن - وليد أزارو.