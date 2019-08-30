رياضة | مواعيد مباريات بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق الكرة الألمانية مباريات بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا. قدم بروسيا دورتموند الموسم الماضي بقيادة سباستيان فافر موسماً رائعاً وكان قريبا من التتويج بلقب الدوري الألماني لذي خطفه منه غريمه بايرن ميونخ في اللحظات الأخيرة من عمر البوندزليجا.

ويطمح بروسيا دورتموند في تقديم مستوى غير تقليدي هذا الموسم والتتويج بالألقاب والبطولات. يحتل بروسيا دورتموند المركز الأول في جدول الدوري الألماني برصيد 6 نقاط من مبارتين خاضهما حتى الآن وسجل خلالهما 8 أهداف ومني مرماه بهدفين.

وقع بروسيا دورتموند في المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا برفقة كلا من برشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي وسلافيا براغ التشيكي.

ويستعرض الخليج 365 الرياضي مباريات بروسيا دورتموند في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم:-

الجولة الأولى: 17 سبتمبر 2019

بروسيا دورتموند وبرشلونة الساعة 9 مساءً

الجولة الثانية: 2 أكتوبر 2019

بروسيا دورتموند وسلافيا براغ الساعة 6:55 مساءً

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الجولة الثالثة: 23 أكتوبر 2019

إنتر ميلان وبروسيا دورتموند الساعة 9 مساءً

الجولة الرابعة: 5 نوفمبر 2019

بروسيا دورتموند وإنتر ميلان الساعة 9 مساءً

الجولة الخامسة: 27 نوفمبر 2019

بروسيا دورتموند وبرشلونة الساعة 9 مساءً

الجولة السادسة والأخيرة: 10 ديسمبر 2019

بروسيا دورتموند وسلافيا براغ الساعة 9 مساءً