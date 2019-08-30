رياضة | مواعيد مباريات تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات تشيلسي في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت مراسم فعاليات قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، والتي استضافتها قاعة "جريمالدي فورام" بإمارة موناكو الفرنسية.

وأسفرت القرعة عن مباريات قوية وخاصة فريق تشيلسي الإنجليزي وصيف كأس الاتحاد الأوروبي النسخة الماضية، حيث سيصطدم بمباراتين من العيار الثقيل أمام أياكس الهولندي، وفالنسيا الإسباني.

وأوقعت قرعة دوري الأبطال تشيلسي بالمجموعة الثامنة والتي ضمت كلا من "أياكس الهولندي، وفالنسيا الإسباني، وليل الفرنسي".

وتعتبر هذه النسخة حاملة للرقم 65 على مدار تاريخ المسابقة، والـ28 منذ انطلاق النسخة الجديدة تحت مسمى دوري الأبطال.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بملعب أتاتورك الأولمبي بمدينة إسطنبول التركية، على أن يتم تطبيق تقنية الفيديو بداية من الأدوار الإقصائية هذا الموسم.

وجنبت القرعة أندية من البلد ذاته لبعضها البعض، إضافة إلى الأندية الروسية والأوكرانية بسبب النزاع بين البلدين على شبه جزيرة القرم.

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وفيما يلي نرصد لكم متابعينا الكرام عبر موقع "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات ليفربول الإنجليزي في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا:

الجولة الأولى.. تشيلسي× فالنسيا يوم 18 سبتمبر

الجولة الثانية.. ليل× تشيلسي: يوم 1 أكتوبر

الجولة الثالثة.. أياكس × تشيلسي يوم 22 أكتوبر

الجولة الرابعة.. تشيلسي× أياكس: يوم 6 نوفمبر

الجولة الخامسة.. فالنسيا× تشيلسي: يوم 26 نوفمبر

الجولة السادسة.. تشيلسي × ليل: يوم 11 ديسمبر