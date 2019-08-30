رياضة | الحرية المطروحي يهزم الرجاء وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحرية المطروحي يهزم الرجاء وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسر نادي الرجاء المطروحي وديا أمام شقيقة الحرية بهدفين لهدف في إطار إستعدادات الرجاء للموسم الجديد.

تقدم الحرية بهدف في الشوط الأول عن طريق طارق سالم، ثم أضاف أحمد علاء الهدف الثاني بالشوط الثاني، ثم أحرز الرجاء هدفه الوحيد عن طريق عوض تهامي المنتقل حديثا من نادي طلائع الجيش.

وسبق للرجاء خوض 10 مباريات ودية إستعدادا للموسم الجديد حيث فاز علي سيراميكا 1/3 وخسر من بتروجيت 1/2 ومن سوهاج 0/3 وتغلب علي المقاصة 1/3 وتعادل مع فاركو 1/1 ومع حرس الحدود 0/0 وخسر من الداخلية 1/2 ومن بيراميدز 1/2 ومن المصري 1/2 وفاز علي شباب العبور0/2 .

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وتعاقد الرجاء مع أكثر من لاعب لتدعيم صفوفة إستعدادا للموسم الجديد حيث نجح في التعاقد مع جودة أيمن لاعب إنبي مواليد 97 لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر لتدعيم وسط الفريق إستعدادا للموسم الجديد كما تعاقد مع محمد الشافعي لاعب المقاولون مواليد 97 لمدة 3 مواسم ونجح في التعاقد مع اكثم سمير لاعب كفر الشيخ لمدة 3 مواسم.

كما تعاقد مع إسلام جمارك مهاجم الأوليمبي و محمود إبراهيم "باستن "مدافع الشمس، عوض تهامي ومحمود قرني من طلائع الجيش ،إبراهيم عيسي حارس النصر القاهري ، اولاري الغيني، حسن ياسين من سيراميكا.

وكان قد أعلن مجلس إدارة النادي القائمة الأولي وضمت 15 لاعبا وهم : عمرو شعبان ، محمد إسماعيل ، علي العربي، سعيد أحمد ، فتوح المتولي ، أمير صابر ، أحمد إسماعيل ، إبراهيم جمال، حمادة الغنام، بلال جمال،عزت جمال، هشام نيمار، إسلام عبد الراضي ، محمد حمبوزو، محمود عبد العاطي .