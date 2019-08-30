رياضة | لوباريزيان: نيمار أعلن موقفه من الانتقال إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لوباريزيان: نيمار أعلن موقفه من الانتقال إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتمسك البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان على الرحيل عن النادي الباريسي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، والعودة لصفوف ناديه السابق برشلونة الاسباني.

وذكرت صحيفة "لوباريزيان" اليوم الخميس أن نيمار لا يزال مصمم على الرحيل عن نادي باريس سان جيرمان والإنتقال لصفوف برشلونة الاسباني خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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وكانت شبكة "سكاي سبورت" أعلنت اليوم توصل نادي برشلونة إلي اتفاق نهائي مع باريس سان جيرمان للحصول على خدمات اللاعب البرازيلي.

ولكن نفت شبكة "بي إن سبورتس" القطرية الرياضية والتي يترأسها ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان توصل برشلونة لإتفاق بخصوص "نيمار"، وأكدت أن المفاوضات لا تزال جارية بين الطرفين، ولم يحدث أي إتفاق حتي الآن.

ويتبقي 4 أيام علي إغلاق سوق الإنتقالات الصيفية، ولا يزال مصير "نيمار" مجهولًا، وفشل نادي برشلونة في حسم الصفقة حتي الآن، رغم دخوله في مفاوضات مكثفة مع باريس سان جيرمان وقدم عدة عروض لضم اللاعب لكنها لم تسفر عن نتائج حاسمة.