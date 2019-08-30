رياضة | مواعيد مباريات مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت قرعة مجموعات دورى أبطال أوروبا والتى أقيمت فى العاصمة الفرنسية موناكو على وقوع فريق مانشستر سيتى ضمن المجموعة الثالتة فى مجموعة سهلة نسبياً لبطل الدورى الإنجليزى الممتاز.

وتواجد بجانب مانشستر سيتى كل من : شاختار دونيستيك الأوكرانى، دينامو زغرب الكرواتى، أتلانتا الإيطالى.

وفى الجولة الأولى سيحل مانشستر سيتى ضيف ثقيل على نظيره شاختار دونيستيك الأوكرانى يوم الأربعاء 18 سبتمبر المقبل.

وفى الجولة الثانية يستضيف مانشستر سيتي نظيره دينامو زغرب الكرواتى على ملعب الاتحاد يوم الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر.

وفى الجولة الثالثة يستضيف مانشستر سيتي نظيره أتلانتا الإيطالى على ملعب الاتحاد يوم الثلاثاء 22 أكتوبر.

Advertisements

وفى الجولة الرابعة والتى ستقام يوم الأربعاء الموافق 6 نوفمبر يستضيف أتلانتا نظيره مانشستر سيتى.

وفى الجولة الخامسة يستضيف مانشستر سيتي نظيره شاختار دونيستيك الأوكرانى على ملعب الاتحاد يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر.

وفى الجولة السادسة يخرج مانشستر سيتى لمواجهة دينامو زغرب الكرواتى يوم الأربعاء 11 ديسمبر على ملعب الأخير.

وكان مانشستر سيتى منافس قوى خلال البطولة الماضية ولكنه خسر فى الدور نصف نهائي فى مباراة مثيرة أمام فريق توتنهام هوتسيبير الإنجليزي بعد إلغاء هدف فى الدقائق الأخيرة أحرزه اللاعب الإنجليزى رحيم ستيرلينج بعد اللجوء لتقنية ال VAR.

وبدأ مانشستر سيتى هذا الموسم بالدورى الإنجليزى رفقة مدربه بيب جوارديولا بالفوز على فريق ويست هام بخماسية دون رد ثم التعادل أمام توتنهام هوتسيبير بهدفين لكل فريق ثم الفوز على فريق بورنموث بثلاثية مقابل هدف.