رياضة | مواعيد مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدل الستار على فعاليات قرعة دوري دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، والتي استضافتها قاعة "جريمالدي فورام" بإمارة موناكو الفرنسية.

وأسفرت القرعة عن مباريات قوية وخاصة فريق ليفربول الإنجليزي حامل اللقب النسخة الماضية، حيث سيصطدم بمباراة من العيار الثقيل أمام نابولي الإيطالي.

وأوقعت قرعة دوري الأبطال ليفربول بالمجموعة الخامسة والتي ضمت كلا من "نابولي الإيطالي، وسالزبورج النمساوي، وجينت البلجيكي".

وتعتبر هذه النسخة حاملة للرقم 65 على مدار تاريخ المسابقة، والـ28 منذ انطلاق النسخة الجديدة تحت مسمى دوري الأبطال.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بملعب أتاتورك الأولمبي بمدينة إسطنبول التركية، على أن يتم تطبيق تقنية الفيديو بداية من الأدوار الإقصائية هذا الموسم.

وجنبت القرعة أندية من البلد ذاته لبعضها البعض، إضافة إلى الأندية الروسية والأوكرانية بسبب النزاع بين البلدين على شبه جزيرة القرم.

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وفيما يلي نرصد لكم متابعينا الكرام عبر موقع "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات ليفربول الإنجليزي في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا:

الجولة الأولى.. نابولي × ليفربول يوم 18 سبتمبر

الجولة الثانية.. ليفربول× سالزيورج: يوم 1 أكتوبر

الجولة الثالثة.. جينت × ليفربول يوم 22 أكتوبر

الجولة الرابعة.. ليفربول× جينت: يوم 6 نوفمبر

الجولة الخامسة.. ليفربول× نابولي: يوم 26 نوفمبر

الجولة السادسة.. سالزبورج× ليفربول: يوم 11 ديسمبر