رياضة | مواعيد مباريات باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.. بداية نارية مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.. بداية نارية مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت قرعة مجموعات دورى أبطال أوروبا والتى أقيمت فى العاصمة الفرنسية موناكو على وقوع فريق باريس سان جيرمان ضمن المجموعة الأولى.

وتواجد بجانب باريس سان جيرمان كل من : ريال مدريد، كلوب بروج البلجيكى، جالاتا سراى التركى.

وسيبدأ باريس سان جيرمان واجهاته بدورى أبطال أوروبا بمواجهة قوية أمام الأكثر تتويجاً باللقب ريال مدريد الإسبانى فى لقاء سيجمع بينهم على ملعب حديقة الأمراء يوم الأربعاء 18 سبتمبر المقبل.

وفى الجولة الثانية يحل باريس سان جيرمان ضيف ثقيل على نظيره جالاتا سراى التركى بملعب الأخير يوم الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر.

Advertisements

وفى الجولة الثالثة يحل باريس سان جيرمان ضيف ثقيل أيضاً على فريق كلوب بروج البلجيكى فى ملعب الأخير يوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر.

وفى الجولة الرابعه والتى تحددت أن تكون يوم الأربعاء الموافق 6 نوفمبر يستضيف الفريق الفرنسي نظيره كلوب بروج البلجيكى فى حديقة الأمراء.

وفى الجولة الخامسة يحل باريس ضيفاً على نظيره ريال مدريد فى ملعب سانتياجو بيرنابيو فى الجولة التى تحدد موعدها يوم الثلاثاء 26 نوفمبر.

وفى الجولة الأخيرة يستضيف باريس سان جيرمان نظيره جالاتا سراى التركى بملعب حديقة الأمراء يوم الأربعاء 11 ديسمبر.

ويذكر أن باريس سان جيرمان قد بدأ موسمه الجديد بالتتويج بالفوز ببطولة السوبر الفرنسي بعد الفوز على ستاد رين بهدفين لهدف، ثم بدأ مباريات الدورى الفرنسي بالفوز على نيم بثلاثيه دون ردثم خسر الفريق أمام ستاد رين بهدفين لهدف ثم فاز باريس على تولوز برباعيه دون رد.