الامارات | «ألعاب الشارقة الجماعية» تطلع على استعدادات اليد والسلة للمشاركات الخارجية

شكرا لقرائتكم خبر عن «ألعاب الشارقة الجماعية» تطلع على استعدادات اليد والسلة للمشاركات الخارجية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اطلعت إدارة الألعاب الجماعية في نادي الشارقة، على استعدادات فرق اليد والسلة في النادي، للمشاركة في المسابقات المختلفة للموسم الرياضي الجديد 2019-2020، والمشاركة في الاستحقاقات الخارجية في كل من بطولتي آسيا والأندية العربية.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد، أول من أمس، في مقر النادي بمنطقة سمنان، وحضره عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الجماعية في النادي محمد عبيد الحصان، ومشرفا كرتي السلة واليد علي الأميري وناجي ربيعة، والسكرتير التنفيذي للإدارة محمد السحرتي.

وناقش الاجتماع استعدادات فريق رجال السلة للمشاركة في بطولة الأندية العربية الأبطال، التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 21 حتى 31 أكتوبر المقبل، والتي ستتبع بمشاركة فريق اليد في النسخة 22 من بطولة الأندية الآسيوية لأبطال الدوري، المقررة إقامتها في كوريا الجنوبية خلال الفترة من 7 حتى 17 نوفمبر 2019.

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كما حرصت إدارة الألعاب في النادي على الاطلاع على تجهيزات الفرق الرياضية في المراحل السنية كافة، التي تواصل فترات الإعداد النهائي، قبيل ضربة بداية الموسم الرياضي، بداية من كأس سوبر رجال اليد الذي ينطلق في السادس من سبتمبر المقبل.

من جهته، أكد رئيس إدارة الألعاب الجماعية في نادي الشارقة محمد عبيد الحصان، حرص الإدارة على توفير كل احتياجات فرق النادي، بهدف مواصلة حصد الإنجازات التي تحققت خلال المواسم الماضي.

وقال محمد عبيد في تصريحات صحافية، إن: «الحفاظ على النجاحات يتطلب مجهودات أكبر بكثير من حصد البطولات بحد ذاتها، وهو ما نسعى إليه دائماً من خلال تقييم معدلات الأداء، والوقوف باستمرار على استعدادات فرق النادي، وتلبية كل متطلباتها بهدف مواصلة التفوق، وذلك من خلال تدعيم جميع فرق الألعاب الجماعية بلاعبين مميزين، واختيار أفضل الكوادر الفنية والإدارية، ما يسهم في تحقيق تطوير مستوى لاعبينا في الجوانب كافة».

فريق السلة يستعد للمشاركة في بطولة الأندية العربية بالمغرب أكتوبر المقبل.