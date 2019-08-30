الامارات | كؤوس 6 بطولات لمانشستر سيتي في ضيافة الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن كؤوس 6 بطولات لمانشستر سيتي في ضيافة الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم نادي مانشستر سيتي احتفالاً بالإنجازات التي حققها في موسم كروي ماضٍ استثنائي، جولة عالمية للكؤوس التي أحرزها، تقام بالتعاون مع الاتحاد للطيران وستكون في ضيافة الإمارات الشهر المقبل.

وحقق السيتيزن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية على التوالي، وفاز الفريق بخمس بطولات أخرى هي: كأس الاتحاد الإنجليزي، ودرع المجتمع، وكأس كاراباو، وكأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات، وكأس الدوري الإنجليزي لكرة القدم للسيدات، ليصبح أول فريق يعرض كؤوس فريقي الرجال والسيدات في جولة عالمية للكؤوس الستة في الوقت ذاته.

وتصل كؤوس السيتي إلى العاصمة أبوظبي وستعرض في ياس مول 7 سبتمبر، وبرفقتها أسطورة النادي السابق اللاعب المخضرم ميكارد ريتشاردز. يذكر أن ميكارد انضم إلى صفوف السيتيزن من 2005 إلى 2014، وشارك خلالها بـ246 مباراة، وكان له دور كبير في فوز فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2012. كما تصاحب جولة الكؤوس في أبوظبي العديد من الأنشطة الحماسية المخصصة لجماهير السيتي.

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وسيحظى المشجعون بتجربة استثنائية مؤثرة تقدم لهم نموذجاً لغرفة ملابس الفريق في استاد الاتحاد، حيث تمنح للذين لم يحصلوا على فرصة لزيارة مانشستر، الفرصة للاستمتاع بهذه التجربة المذهلة في أيام المباريات التي يخوضها مان سيتي، وتقام بالتعاون مع شركتين إماراتيتين هما اتصالات وريكسونا.

تمنح جولة الكؤوس مشجعي النادي فرصة التقاط العديد من الصور التذكارية مع الكؤوس الست، فضلاً عن إمكانية تسجيل مقاطع فيديو تعكس تجربتهم الفريدة. وسيتم عرض المباراة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات والتي تخوضها سيدات السيتي ضد مان يونايتد على استاد الاتحاد. وتحتفل جولة الكؤوس هذا العام أيضاً بالشراكة الجديدة التي أطلقها سيتي مع علامة «بوما»، حيث يحظى المشجعون بفرصة للتعرف إلى الزي الجديد للفريق، والذي تم إطلاقه الأسبوع الماضي، وهو مستوحى من مدينة مانشستر.

وقالت مديرة التسويق في مجموعة سيتي لكرة القدم، نوريا تاري في تصريح صحافي: هذه مناسبة رائعة لنحتفل معا ًبإنجازات النادي التي سطرها رجال سيتي وسيداته الموسم المنصرم.

في المقابل قال نائب الرئيس لشؤون الشراكات التجارية في الاتحاد للطيران ياسر اليوسف، في تصريح صحافي: يسعدنا أن نكون شركاء في هذا النجاح الاستثنائي للنادي الذي يبعث في نفوسنا القوة والفخر، إذ تجمعنا مع سيتي علاقات تعاونية وطيدة وشراكة تمتد على مدى عشر سنوات. كما يسرنا أن نكون الشريك الرئيس في جولة الكأس التي ستجوب جميع أنحاء العالم والتي تأتي ضمن استراتيجيتنا القائمة بتعزيز التواصل العالمي عبر بوابة كرة القدم.