الامارات | «تحدي الطين» يحطّ الرح في أبوظبي أكتوبر المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن «تحدي الطين» يحطّ الرح في أبوظبي أكتوبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف أبوظبي في 11 أكتوبر المقبل، وللمرة الأولى في تاريخها، مسابقة «تحدّي الطين»، المشهورة عالمياً، التي يتنافس المشاركون فيها لتخطي الحواجز والعقبات الطينية. ويقام الحدث في جزيرة الحديريات الترفيهية المصممة خصيصاً لإقامة الأحداث الرياضية، علماً أن هذه المسابقة ستقدم للمشاركين أفضل ما في العالم من التحديات والعقبات. ويمكن للمشاركين الاختيار من بين سباق «تحدّي الطين-5 كيلومترات» الذي يضم أكثر من 13 عقبة مختلفة على مسافة خمسة كيلومترات، وسباق «تحدّي الطين الكلاسيكي» الذي يشمل ما يزيد على 25 من العوائق الصعبة بطول 10 كيلومترات، وتحدّي (تافر مادر)، الذي يُعتبر إضافةً جديدة إلى قائمة المنافسات لهذا العام. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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