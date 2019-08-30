الامارات | 120 ميدالية لـ«الشارقة الرياضي للمرأة» الموسم الماضي

شكرا لقرائتكم خبر عن 120 ميدالية لـ«الشارقة الرياضي للمرأة» الموسم الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نادي الشارقة الرياضي للمرأة أمس عن حصيلة مميزة لنجمات النادي في مختلف البطولات المحلية والخارجية خلال الموسم المنصرم، بعد أن حصدن 120 ميدالية ملونة. وأكد النادي أنه من سبتمبر 2018 حتى يونيو 2019، تمكنت بطلات النادي من التفوق في 8 ألعاب رئيسة. وتربّعت لاعبات النادي على عرش «المبارزة» عبر استحواذهن على 12 ميدالية ذهبية في مختلف المناسبات الرياضية، أما لاعبات الكاراتيه فحققن 9 ذهبيات. و6 ذهبيات في رياضة كرّة السلة.

أما راميات المسدس بندقية 10 أمتار هوائي، فحققن 3 ذهبيات، فيما سجلّ فريق كرة الطاولة إنجازات لافتة بإحرازه ذهبيتين، بينما حققت لاعبات النادي في القوس والسهم ذهبيتين كذلك.