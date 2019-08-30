الامارات | اتحاد كلباء والظفرة يبحثان عن أول انتصار في الموسم

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كلباء والظفرة يبحثان عن أول انتصار في الموسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبحث فريقا اتحاد كلباء والظفرة عن أول انتصار في الموسم الحالي خلال المباراة التي تجمع الفريقين على استاد اتحاد كلباء عند الساعة السابعة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لكأس الخليج العربي، وهي الأولى لفريق الظفرة، بينما ستكون المباراة الثانية لنمور كلباء الذي تعرض لخسارة أولى أمام النصر بثلاثية نظيفة.

ويعوّل الجهاز الفني للفريقين على هذه المباراة بشكل كبير، لكونها تعد من المباريات المهمة التي تتناسب وتطلعاتهما في دوري الخليج العربي التي تركز على الوجود في المنطقة الدافئة، وتحقيق البقاء المبكر.

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من جهته، أكد مدرب اتحاد كلباء، الإيطالي فيفياني، أنه يعول كثيراً على هذه المباراة لاستعادة ثقة الجمهور المستاء من الخسارة الأولى أمام العميد النصراوي بتحقيق الفوز الأول تمهيداً لخوض المباريات المقبلة بدافع ايجابي أعلى وقبل انطلاق منافسات دوري الخليج العربي، وقال في مؤتمر صحافي: «إن الفريق سيفقد محترفه الأردني ياسين البخيت وثلاثي المنتخب الأولمبي أحمد عامر وحمدان ناصر ومايد راشد، بينما سيغيب عن الفريق بعد المباراة التوغولي مالابا والمجري جوجاك»، وأضاف: «هذه المباراة مهمة جداً بالنسبة لفريقنا، وعملنا بشكل كثيف لتصحيح الأخطاء التي وقع بها الفريق في المباراة الماضية، وسنعمل على تفاديها من أجل أن يترافق الأداء الجيد مع النتيجة الإيجابية، لأنني كنت راضياً عن الأداء في المباراة الماضية على العكس من النتيجة، وهذه المباراة لها أهميتها، لكونها تعد تحضيراً لدوري الخليج العربي، كما أننا نرغب في الفوز، فضلاً عن الأداء، وإرضاء الجمهور الذي من حقه أن يشعر بالاستياء لنتيجة المباراة الماضية».

في المقابل، قال مدرب الظفرة، الكرواتي رازوفيتش: «جاهزون للمباراة بعد فترة من الإعداد الداخلي والخارجي الذي عالجنا من خلاله بعض المشكلات»، مشيراً إلى أن بداية كل موسم عادة ما تكون صعبة، لكنه يتطلع الى أداء جيد أمام اتحاد كلباء بحيث يظهر فريقه أفضل من الموسم الماضي، كاشفاً عن أن الظفرة سيغيب عنه عدد من اللاعبين، وهم كل من مسعود سليمان للاصابة، وسلطان السويدي الموقوف بسبب الإنذارات منذ نهاية الموسم الماضي».

يذكر أن اتحاد كلباء فاز على الظفرة 2-صفر، وخسر أمامه 3-صفر، ضمن منافسات الموسم الماضي لدوري الخليج العربي.