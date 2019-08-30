الامارات | «الاتحاد المصري» يؤجل حسم موقف مباراة البرازيل الودية في الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحاد المصري» يؤجل حسم موقف مباراة البرازيل الودية في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تكليف عضوَي المجلس، محمد فضل والدكتور أحمد عبدالله، بإعداد تصور عن الاستعداد لتنظيم مصر لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاماً، في نوفمبر المقبل، والهيكل التنظيمي المقترح للجنة المنظمة.

وقال الاتحاد المصري في بيان رسمي، أمس، إن مجلس الإدارة قرر تأجيل البت في العرض المقدم للمنتخب المصري الأول بأداء مباراة ودية مع منتخب البرازيل في الإمارات، خلال أكتوبر المقبل، لحين تعيين الجهاز الفني للفريق. كما قرر المجلس تكليف نائب رئيس الاتحاد، الدكتور جمال محمد علي، والقائم بأعمال المدير التنفيذي، وليد العطار، بحضور اجتماعات الاتحاد العربي لكرة القدم، المقررة إقامته بجدة في المملكة العربية السعودية يوم 16 سبتمبر المقبل.