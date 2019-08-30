جدول ومواعيد مباريات إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

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الخميس 29 أغسطس 2019

انهيت مراسم قرعة مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي أسفرت عن وقوع إنتر ميلان في مجموعة نارية رفقة؛ سلافيا براغ التشيكي وبروسيا دورتموند الألماني وبرشلونة الإسباني. ويسعى نادي إنتر ميلان رغم صعوبة المجموعة التي وقع ضمن فرقها، إلى التأهل لدور الستة عشر ومواصلة السير نحو الحلم الأوروبي للتواجد في المباراة النهائية المقرر إقامتها على ملعب "أتاتورك" باسطنبول يوم 30 مايو المقبل. وجاءت مواعيد مباريات إنتر ميلان في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا كالتالي: الجولة الأولى.. إنتر ميلان × سلافيا براغ: يوم الثلاثاء 17 سبتمبر الجولة الثانية.. برشلونة × إنتر ميلان: يوم الأربعاء 2 أكتوبر الجولة الثالثة.. إنتر ميلان × بروسيا دورتموند: يوم 23 أكتوبر الجولة الرابعة.. بروسيا دورتموند × إنتر ميلان: يوم الثلاثاء 5 نوفمبر الجولة الخامسة.. سلافيا براغ × إنتر ميلان: يوم الأربعاء 27 نوفمبر الجولة السادسة.. إنتر ميلان × برشلونة: يوم الثلاثاء 10 ديسمبر

