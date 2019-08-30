تعرف على جدول ومواعيد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

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الخميس 29 أغسطس 2019

قام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" بالعلان عن مشوار نادي ليفربول الانجليزي في اطار منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.



ويلعب الريدز في المجموعة الخامسة التي تضم إلى جواره، نابولي الإيطالي، سالزبورج النمساوي، بالإضافة إلى جينك البلجيكي.

ويبدأ ليفربول مشوار الدفاع عن البطولة التي يحمل لقبها أمام نابولي، فيما سيكون لقاء الجولة السادسة أمام سالزبورج النمساوي.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى دور الـ16 الذي سيقام بداية من 18 فبراير، وربع النهائي يبدأ 7 إبريل، ونصف النهائي 28 من الشهر ذاته، على أن يكون النهائي في اسطنبول 30 مايو.

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وأتت مباريات دور المجموعات كما يلي: الثلاثاء.. 17 سبتمبر.. نابولي ضد ليفربول (9 مساءًا)

الأربعاء.. 2 أكتوبر.. ليفربول ضد سالزبورج (9 مساءًا)

الأربعاء.. 23 أكتوبر.. جينك ضد ليفربول (9 مساءًا)

الثلاثاء.. 5 نوفمبر.. ليفربول ضد جينك (10 مساءًا)

الأربعاء.. 27 نوفمبر.. ليفربول ضد نابولي (10 مساءًا)

الثلاثاء.. 10 ديسمبر.. سالزبورج ضد ليفربول (7:55 مساءًا)