شكرا لقرائتكم سمير عثمان : أنا رئيس لجنة حكام ما ينفعش اشتغل مع حد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق سميرعثمان رئيس لجنة الحكام السابق على رفضه العمل مع جمال الغندور الذى تولى المنصب بدلان بقرار من اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى.

قال عثمان فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365 :" أنا رئيس لجنة حكام ما ينفعش اشتغل مع حد".

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يعد سمير عثمان نجل الراحل محمود عثمان الحكم الدولى السابق والذى بدأ مسيرته لاعبا فى نادى طلعت حرب وتدرج حتى انضم للفريق الأول والتحق بالتحكيم عام 1992، و كان الظهور الأول له فى الدورى الممتاز عام 2000 .

ويعمل عثمان مديرا لأحد البنوك المعروفة كما أنه حصل على الشارة الدولية عام 2005 و خرج من القائمة الدولية عام 2014 فى الواقعة الشهيرة بـ " مذبحة الكبار " وأعلن الاعتزال عام 2017 لإتاحة الفرصة للوجوه الجديدة والواعدة للظهور على الساحة.