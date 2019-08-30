شكرا لقرائتكم إيهاب جلال ينفي وجود مفاوضات معه لتولى تدريب المنتخب المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح إيهاب جلال خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport " أن التركيز الآن مع فريق المصرى البورسعيدى وبناء فريق قادر على الظهور بشكل جيد خلال بطولة الكونفدرالية الأفريقية و الدورى الممتاز المصرى الموسم المقبل .
وأشار إيهاب جلال أنه فخر تدريب منتخب مصر وهذا الأمر تم الحديث عنه خلال وسائل الاعلام منذ انتهاء بطولة امم الإفريقية .
وتابع أيهاب جلال أنه لا يهتم بالاشخاص الذين يقومون بمهاجمته خلال الفترة الماضية قائلا " الهجوم على شخصى لا يهمنى " .
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