شكرا لقرائتكم إيهاب جلال ينفي وجود مفاوضات معه لتولى تدريب المنتخب المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف إيهاب جلال المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى، عن عدم وجود مفاوضات معه لتولى تدريب المنتخب المصرى خلال الفترة المقبلة خلفا للمكسيكى خافيير أجيرى الذى تم أقالته عقب خروج الفراعنة من دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية .

وأوضح إيهاب جلال خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport " أن التركيز الآن مع فريق المصرى البورسعيدى وبناء فريق قادر على الظهور بشكل جيد خلال بطولة الكونفدرالية الأفريقية و الدورى الممتاز المصرى الموسم المقبل .

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وأشار إيهاب جلال أنه فخر تدريب منتخب مصر وهذا الأمر تم الحديث عنه خلال وسائل الاعلام منذ انتهاء بطولة امم الإفريقية .

وتابع أيهاب جلال أنه لا يهتم بالاشخاص الذين يقومون بمهاجمته خلال الفترة الماضية قائلا " الهجوم على شخصى لا يهمنى " .