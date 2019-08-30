شكرا لقرائتكم محمد مصيلحى: طلبنا حكام أجانب وقولت لمرتضى بالنص... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى سبب طلبه استقدام حكام أجانب لمباراة فريقه أمام الزمالك بنصف نهائى كأس مصر المقرر لها الأحد المقبل على ستاد الإسماعيلية. قال مصيلحى فى تصريحات لـ قناة "on sport " مع الإعلامى سيف زاهر: "طلبت استقدام حكام أجانب بعدما رأيت مباراة الزمالك والمقاصة بدور الثمانية لبطولة فى كأس مصر". Advertisements تابع رئيس الاتحاد السكندرى :" الكثير من الناس أبلغونى عبر "الواتس" بضرورة استقدام حكام أجانب وتحدثت مع مرتضى منصور رئيس الزمالك وأبلغته أنى سأطلب من اتحاد الكرة حكام أجانب،وتكلفة طاقم التحكيم ستقسم مناصفة بين الطرفين". الجدير بالذكر أن مباراة الزمالك والمقاصة فى دور الثمانية بكأس مصر والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد شهدت العديد من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل تحت قيادة محمد معروف.

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