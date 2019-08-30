شكرا لقرائتكم غياب "طقطق" المصرى عن مواجهة ماليندي ببطولة كأس الكونفيدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد غياب الليبي مفتاح طقطق صانع ألعاب فريق المصرى البورسعيدى عن مواجهة ماليندي بطل زينجبار في دور الـ32 ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، بجانب دور الـ32 الثاني من البطولة حال تقدم الفريق البورسعيدي بالبطولة . Advertisements وعلم إيهاب جلال المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى بعدم تسجيل اللاعب الليبي مفتاح طقطق بالقائمة الافريقية بسبب وصول البطاقة الدولية للاعب متاخرا. وأصبح مفتاح طقطق خارج حسابات المصري في مواجهتي ماليندي بطل زينجبار في دور الـ32 ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، بجانب دور الـ32 الثاني من البطولة حال تقدم الفريق البورسعيدي بالبطولة.

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