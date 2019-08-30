شكرا لقرائتكم 5 هابطين × 46 أسبوعا أبرز ملامح نظام تحويل الممتاز ب والدرجة الثانية لشامبيونشيب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعديل نظام الدورى يحول القسم الثانى لشامبيونشيب



تغيير نظام الدورى وأقرت اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية، أن النظام الجديد فى الهبوط والصعود فى منافسات دورى الدرجة الثانية الموسم الحالى 2019 / 2020 ، ينص على..

كشف اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى عن تغيير شكل ونظام دورى الممتاز ب "الدرجة الثانية" موسم 2020 / 2021 سيشارك فيه 24 ناديا.

هبوط 5 فرق من المجموعات الثلاثة المكونة كلا منها من 12 فريقا ويصعد ناديا من مجموعات الدرجة الثالثة ليصبح العدد 24 ناديا ويقام على مدار 46 أسبوعا على أن يبدأ فى شهر أغسطس وينتهى فى مايو.

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هذا النظام الجديد فى دورى الممتاز ب، سيساعد على تنظيم وتشكيل دورى حقيقى للدرجة الثانية يقتصر على الفرق القوية فحسب لتزيد قوة المنافسة به.

وأيضا سيتيح ذلك سهولة تسويقه فضائيا وتحقيق ربح مادى كبير تتحصل الأندية منه على عائد ينعش خزائنها.

ويأتى هذا النظام على غرار دورى الدرجة الثانية الإنجليزي (شامبيونشيب) الذى يحظى بشعبية وجماهيرية كبيرة فى إنجلترا.