المدرب الإيطالي "ماسيمو كاريرا" يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي: "قد نلتقي قريبا من أجل الحسم"

أحمد أبوعقيل

قال ماسيمو كاريرا، المدرب الإيطالي،": أظن أن وكيلي على تواصل مع الأهلي في الوقت الحالي، أظن أن المفاوضات فٌتحت من جديد .. من الممكن أن أقبل عرض الأهلي، ولكنني أفضل أن أستمع إليهم بنفسي قبل الحسم، قد أجتمع مع الأهلي إذا قال وكيلي إن الأمور كلها تم الاتفاق عليها".

ماسيمو كاريرا ارتدى قميص يوفنتوس خمس مواسم وتُوج بالألقاب ودخل عالم التدريب لكنه لم يسر على نفس خطى كونتي وزيدان، بدأ كاريرا مسيرته الكروية كلاعب لأندية أليساندريا ثم بيسكارا بين عامي 1984 و1986.

واتجه وفد الأهلي المكون من أمير توفيق مدير التعاقدات، وخالد مرتجي عضو مجلس الإدارة إلى إيطاليا،للتفاوض مع كاريرا كجزء من رحلته الأوروبية لاختيار خليفة مارتين لاسارتي المدير الفني السابق للفريق.

وكان وفد الأهلي قد توجّه إلى أوروبا قبل يومين لإجراء مقابلات مباشرة مع المدربين المرشحين لـ"تقليص عامل الوقت" بحسب وصف النادي، "لا سيّما وأن الموسم الكروي بدأ في معظم الدول الأوروبية، وهناك مدربون يحتاجون بعض الوقت لترتيب أوراقهم قبل استلام المهمة".